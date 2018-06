Martin Stilla neu in der Elbmarsch

(cc). Mit Martin Stilla als Co-Trainer hat Fußball-Bezirksligist Eintracht Elbmarsch seinen Trainerstab vervollständigt haben. "Martin war die letzten 2,5 Jahre Chef-Trainer bei der SG Elbdeich", berichtet Eintracht-Manager Philipp Meyn: "Außerdem kehrt mit David Leu ein alter Bekannter als Torwarttrainer in die Elbmarsch zurück. Bereits in unserer Landesligazeit hatte er sich um unsere Torhüter gekümmert." Verstärkung gibt es auch für den Spielerkader durch die fünf Neuzugänge aus der eigenen A-Jugend: Thomas Riemer, Kai Schönfeld, Tom Sonntag, Justin Wegner und Nils Lilienthal. "Wir sind stolz und glücklich unseren eigenen Nachwuchs in der Ersten zu integrieren", betont Meyn.