Meckelfeld gewinnt auswärts mit 4:3

(cc). Die Fußballer des TV Meckelfeld werden auch in der kommenden Saison weiter in der Landesliga spielen! Am vergangenen Sonntag siegte die Gäbel-Elf verdient mit 4:3 beim SV Drochtersen-Assel II. Zweifacher Torschütze für den TVM, der jetzt Tabellen-10. ist, war Kandal Kaval (13. und 90.+1 Minute).