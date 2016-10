Meckelfeld gewinnt gegen Treubund

(cc). Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den MTV Treubund Lüneburg hat der Landesliga-Aufsteiger TV Meckelfeld als Tabellen-11. wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden. Meckelfeld ging bereits in der 17. Spielminute durch den Treffer von Kristopher Kühn mit 1:0 in Führung. Dabei blieb es vorerst bis zum Pausenpfiff. Nach dem Wechsel traf Silko Fraerks erst die Latte, machte aber anschließend das 2:0 (60. Minute). Vier Minuten später erhöhte Kristopher Kühn mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 (64.). Vorher hatte der überragende TVM-Keeper Felix Kirchhoff zweimal ein Gegentor der Gäste verhindert.