Meckelfeld punktet beim Tabellenführer

(cc). Aufsteiger TV Meckelfeld (TVM) sorgt für eine faustdicke Überraschung in der Fußball-Landesliga – erkämpft sich in Unterzahl ein 1:1 (1:1) beim Tabellenführer TSV Etelsen. Für den TVM war sogar ein Sieg drin, wenn Philip Wolfram den Foulelfmeter in der dritten Spielminute nicht verschossen hätte. Etelsen ging durch den Treffer von Luca-Simon Homann mit 1:0 (29. Minute) in Führung. David Willms traf zehn Minuten später zum 1:1-Ausgleich. In der 55. Minute musste Willms mit einer Ampelkarte (gelb-rot) vorzeitig vom Platz.