Meckelfeld verliert beim FC Verden

(cc). Nach der 1:2 (1:0)-Auswärtsniederlage beim FC Verden 04 müssen sich die Landesliga-Fußballer des TV Meckelfeld auf Platz neun der Tabelle (26 Punkte) in die Winterpause verabschieden. Zwar führte Meckelfeld in der 33. Minute durch den Treffer zum 1:0 von Kristopher Kühn, musste aber in der zweiten Halbzeit nach zwei Standardsituationen das 1:2 (76. und 87. Minute) hinnehmen. „Eine unglückliche Niederlage“, ägerte sich TVM-Trainer Tobias Gäbel. Das Spiel musste nachgeholt werden, nachdem die Partie vor einer Woche wegen starkem Nebel abgebrochen wurde.