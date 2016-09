Mein 150. Liga-Tor!

FUSSBALL: 08-Torschütze Arne Gillich knackt die Marke beim 3:0 gegen Süderelbe

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 gewinnt im Heimspiel am Sonntagnachmittag mit 3:0 (1:0) gegen den FC Süderelbe, und der zweifache Torschütze Arne Gillich knackt innerhalb von neun Jahren in der Liga die 150-Tore-Marke. Die Tore: 1:0 Arne Gillich (30.), 2:0 Jan-Niklas Schulga (83.), 3:0 Arne Gillich (90. + 1 Minute). Zeitgleich kassiert Nachbar Buxtehuder SV eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen SC Condor. Die Tore: 1:0 Alassane Sama (23.), 1:1 Alexander Krohn (31.), 2:1 Jannick Martens (51.). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.Die weiteren Ergebnisse des 9. Spieltags in der Fußball-Oberliga Hamburg:TuS Osdorf - SV Halstenbek-Rellingen 3:2HSV Barmbek-Uhlenhorst - Klub Kosova 3:0TuS Dassendorf - SC Victoria Hamburg 3:1Altona 93 FC - SV Rugenbergen 4:3VfL Pinneberg - SV Curslack-Neuengamme 3:0Wedeler TSV - Niendorfer TSV 2:2FC Türkiye - Wandsbeker TSV Concordia 2:0