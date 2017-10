Meldeschluss für Bezirkstitelkämpfe

(cc). Meldeschluss für die Tischtenis-Bezirkstitelkämpfe Senioren des Bezirksverbandes Lüneburg, die der Post SV Buxtehude am 11./12. November veranstaltet, ist am Donnerstag, 2. November! Anmeldungen sind per E-Mail an Susanne Frobel-Werner zu richten: werner.frobel@t.online.de Die Ausschreibung für die Veranstaltung steht auf der Homepage des Kreisverbandes unter: www.ttkv-harburg.de