„Melli“ bleibt der SGH treu

HANDBALL: Melissa Luschnat verlängert den Vertrag

Diese Nachricht wird alle Fans der Handball- „Luchse“ freuen: Melissa „Melli“ Luschnat (24) hat ihren Vertrag beim Zweitligisten SGH Rosengarten- BLW Buchholz um zwei weitere Jahre verlängert. Die gebürtige Berlinerin war zur Saison 2014/15 mit einem Doppelspielrecht vom Buxtehuder SV nach Buchholz gekommen. Mit Beginn der Saison 2015/16 wechselte sich komplett zur SGH. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Linksaußen“, betont SGH-Geschäftsführer Sven Dubau. „Sie ist spätestens in dieser Saison mit ihrer Leistung in der Mannschaft und in der Liga richtig angekommen“, lobt Trainer Steffen Birkner.Bei ihrem Entschluss, in der Nordheide zu bleiben, spielt auch ihr Beruf eine wichtige Rolle. Als Bankkauffrau bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude will sie auch ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften voran treiben. Ihre sportlichen Ziele mit den Handball- „Luchsen“ sieht sie realistisch: „Ich glaube, man muss sich in den kommenden Jahren auf den Klassenerhalt konzentrieren“, meint Melissa Luschnat, der bekannt ist, dass der Handball-Spiel-Gemeinschaft (SGH) die nötigen Mittel fehlen, um in der 2. Bundesliga ganz oben mitzuspielen.