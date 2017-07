Mit dem 08-Fanbus auf Reisen

Auch in der neuen Saison 2017/18 organisiert Uschi Pagel die Fahrten mit dem Fanbus zu den Auswärtsspielen des Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08. Seine erste Fahrt in der neuen Spielzeit macht der 08-Fanbus am Sonntag, 30. Juli, zu Concordia Hamburg. Die Abfahrtzeiten: 13 Uhr (Otto-Koch-Kampfbahn), und 13.15 Uhr von der Bus-Haltestelle (ZOB) an der Lindenstraße."Eine Anmeldung ist nicht erforderlich - wer mitfahren will, sollte pünktlich zum Bus kommen", sagt Uschi Pagel, die den Preis von zehn Euro pro Person für Hin- und Rückfahrt unverändert beibehalten möchte. "Den Preis werden wir aber nur halten können", wenn mehr 08-Fans als in der vergangenen Saison mitfahren werden", appelliert die Organisatorin. Der Bus wird von Becker Reisen in Tostedt gechartert, und fährt zu Pokal- und Meisterschaftsspielen rund zwei Stunden vor Anpfiff der jeweiligen Auswärtspartie in Buchholz ab.