Mit einem großen Rahmenprogramm

An den Dressurtagen wird sich das große Schauprogramm in Luhmühlen in erster Linie mit dem Reiternachwuchs befasst. Am Donnerstag werden sich die Fohlen vorstellen, und am Freitag folgt eine große Fohlenpräsentation. Nach den ganz besonderen Momenten im Vorjahr, wird auch wieder "Kids Cross Country Fun", der Führzügelwettbewerb über kleine Geländehindernisse, zum festen Bestandteil des Programms gehören. Am Samstag und Sonntag werden im Rahmenprogramm Disziplinen der Weltreiterspiele, sowie Voltigierer, Viererzugfahrer, Distanzreiter und Westernreiter präsentiert. Natürlich werden auch in diesem Jahr die Luhmühlener Shopping-Meile, der Gastronomiebereich und tolle Kinderaktivitäten angeboten. RahmenprogrammNeben sportlichen Höchstleistungen erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am Donnerstag ist Schirmherrin HRH The Princess Royal Princess Anne zu Gast in Luhmühlen. Außerdem werden die allerkleinsten Nachwuchsreiter versuchen, im „Kids-Cross-Country-Fun“ die prominente Jury zu beeindrucken: Den olympischen Doppelgoldgewinnern Michael Jung und Hinrich Romeike wird dabei die charmante Tagesschausprecherin und Moderatorin Judith Rakers zur Seite stehen.Weiter geht es am Freitagmittag mit Grand-Prix Reiterin Bernadette Brune und ihrem Schaubild „Klassiche Reitausbildung und die Natur des Pferdes“. Im Anschluss an die Dressurprüfung beginnt die „Fohlen- und Verkaufsschau“ des Pferdezucht- und Reitvereins und im Anschluss daran wird abends anlässlich des Jubiläums ein toller 60-minütiger Zusammenschnitt des Films über die Weltmeisterschaft von 1982 gezeigt.In der Mittagspause des Geländetages steht das nächste Highlight an: Die Meute-präsentation des Hamburger Schleppjagdvereins hat einen ganz besonderen Gast im Sattel dabei. Beeindruckend ist die Show des Falkners vom Wildpark Lüneburger Heide. Am Sonntag wird es rasant beim Jump & Drive präsentiert von der Krüll Premium Cars GmbH.Rund um den Turnierplatz laden die große Ladenstraße und der vielfältige Gastronomiebereich zum Bummeln, Shoppen und Schlemmen ein, während das große Kinderland die Kleinsten mit Spaß und Spiel unterhält.