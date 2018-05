Motorsport auf dem Luhe-Ring

Am Sonntag, 27. Mai,, findet der 3. Wertungslauf zum Motorrad-Trial-Nordcup 2018 auf dem Luhe-Ring an der Holtorsloher Straße in Ashausen statt. Ausrichter ist das Trial-Team-Bendestorf. Erster Start ist um 10.00 Uhr. Es werden rund 100 Starter (Anfänger bis Experten) erwartet. Der Eintritt ist frei. Teilnehmen können Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren. Beim Trial gilt es, verschiedene Hindernisse auf engstem Raum im natürlichen und künstlich angelegten Gelände zu bezwingen und fehlerfrei, ohne einen Fuß abzusetzen, zu durchfahren.