MTV-Athletin startet bei Hallen-DM

(cc). Bei den deutschen Hallenmeisterschaften (DM) am 17. und 18. Februar 2018 wird auch die 26-jährige Leichtathletin Xenia Rahn vom MTV Hanstedt am Start sein. Die Qualifikationsnorm für die DM erfüllte sie in 8,69 Sekunden über 60 Meter Hürden beim Hallensportfest in Hannover. Ein weiterer Sieg in Hannover gelang Xenia Rahn mit 5,62 Meter im Weitsprung. Bei den norddeutschen Meisterschaften 2017 in Berlin hatte die MTV-Athletin die Bronzemedaille im Weitsprung noch mit 6,01 Metern geholt.