MTV Brackel erwartet TTC Kuchl

(cc). Zum Heimspiel im Intercup erwarten die Tischtennis-Cracks des MTV Brackel am Freitag, 20. Oktober, 19 Uhr, in heimischer Schulsporthalle den vierfachen Mannschaftsmeister aus Österreich, den TTC Raiffeisen Kuchl. „Das MTV-Team ist fit. Am vergangenen Wochenende konnten wir in der Landesliga der Amateure den SV Werder Bremen mit 9:7 bezwingen“, sagt Abteilungsleiter Hinrich Warnecke.