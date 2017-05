MTV Egestorf holt den Kreispokal

Mit einem 2:1 (1:1)-Finalsieg vor 1231 Zuschauern gegen den Kreisliga-Meister SV Bendestorf hat Ligakonkurrent MTV Egestorf am Donnerstagnachmittag (Himmelfahrt) den Kreispokal 2017 geholt, und feierte anschließend ausgelassen mit seinen Fans, die mit zwei Reisebussen nach Bendestorf kamen.Bendestorf begann nervös, und Egestorf ging bereits in der 9. Spielminute durch den Treffer von Arne Weselmann mit 1:0 in Führung. Doch Tim Dohnke konnte Sekunden vor der Halbzeitzeitpause zum 1:1 (45.+1) für Bendestorf ausgleichen. Den Siegtreffer zum 2:1 für den MTV erzielte Lucas Meyer in der 85. Minute. Dabei blieb es bis zum Abpfiff. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.