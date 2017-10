MTV Egestorf ist Tabellenführer

FUSSBALL: SG Estetal überrascht mit 3:1-Sieg gegen MTV Ashausen-Gehrden

Beim 3:0 gegen den MTV Borstel-Sangenstedt II konnte die Elf vom MTV Egestorf ihren siebten Sieg in Serie feiern und übernahm die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga.Obwohl Egestorf schon Großchancen in der ersten Halbzeit hatte, gingen die Hausherren erst in der 45. Spielminute nach einem Freistoß durch Daniel Macknow mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang machte der Egestorfer Doppel-Torschütze Timo Weselmann (75. und 88. Minute) das 3:0 perfekt.Für eine Überraschung sorgte die SG Estetal, die den bisherigen Tabellenachten MTV Ashausen-Gehrden mit einer 3:1-Packung auf die Heimreise schickte, und damit mit dem MTV die Plätze in der Ligatabelle tauschte. Ashausen ging zwar durch ein Eigentor des Estetalers Mats-Ole Lührsen schon früh in der 16. Minute mit 1:0 in Führung, aber Tom Künzer traf noch im ersten Durchgang zum 1:1-Ausgleich (24.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Steffen Glade (76./FE) und Tom Künzer (77.) zum 3:1-Endstand für die Hausherren.Weiter spielten: MTV Ramelsloh – Buchholzer FC 1:3, FC Este - VfL Jesteburg 3:0, und SG Salzhausen-Garlstorf - TuS Nenndorf 1:2.Die Tabelle:1. MTV Egestorf (21 Punkte)2. TSV Heidenau (21)3. TV Welle (16)4. Buchholzer FC (12)5. FC Este (12)6. VfL Jesteburg (12)7. TuS Nenndorf (11)8. SG Estetal (10)9. MTV Ashausen-G. (9)10. TV Meckelfeld II (9)11. TuS Fleestedt (8)12. MTV Borstel-S. II (4)13. MTV Ramelsloh (1)14. MTV Luhdorf-Royd. (0)15. SG Salzhausen-Garlst. (0)