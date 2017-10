MTV Egestorf verteidigt Tabellenführung

(cc). Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TSV Heidenau hat der MTV Egestorf in einer umkämpften Partie seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga verteidigt. Heidenau ging zwar in der 20. Spielminute nach einem Freistoß durch Rico Hermann mit 1:0 in Führung, aber nur neun Minuten später traf Timo Weselmann vom Elfmeterpunkt zum 1:1-Ausgleich. Das war auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang dauerte es bis zur 87. Minute, in der Ole Albers den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. Auf Rang drei der Tabelle vorgerückt ist die Elf des FC Este, die mit 5:0 gegen MTV Borstel-Sangenstedt II gewann.