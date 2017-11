MTV Tostedt im Oberliga-Derby

(cc). Am Sonntag, 5. November, steigt das Derby in der Handball-Oberliga der Frauen zwischen Aufsteiger MTV Tostedt (Rang neun) und dem Tabellenachten TuS Jahn Hollenstedt. Spielbeginn: 16 Uhr, Halle an der Schützenstraße in Tostedt. Am vergangenen Wochenende kam Tostedt mit 13:30 bei der Eintracht Hildesheim unter die Räder, und Hollenstedt gewann in heimischer Halle mit 31:28 Toren gegen die HSG Schaumburg Nord.