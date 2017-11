MTV Tostedt mit 3. Sieg in Folge

(cc). Aufsteiger MTV Tostedt feierte nach dem 28:27 /12:10)-Erfolg bei der HSG Schaumburg-Nord seinen dritten Sieg in Folge in der Handball-Oberliga der Frauen und konnte damit seinen sechsten Platz in der Tabelle ausbauen. Den Siegtreffer erzielte Justine Daniel in einer turbulente Schussphase. Beste Werferin beim MTV war Friederike Kröger (9/4 Tore. Weiter auf Talfahrt befindet sich Liga-Konkurrent TuS Jahn Hollenstedt, der nach einer schwachen Leistung in der ersten Halbzeit eine 26:27 (12:18)-Auswärtsniederlage beim VfL Wolfsburg kassierte. Nach einer Aufholjagd schaffte Hollenstedt zwar noch den 24:24-Ausgleich (54. Minute), musste aber zum Schluss noch das 26:27 hinnehmen.