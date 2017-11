MTV Tostedt spielt 5:5-Unentschieden

(cc). Mit einem einfachen Punktgewinn beim 5:5-Unentschieden in heimischer Halle gegen LTTV Leutzscher-Füchse sind die Tischtennisfrauen des MTV Tostedt vom vorletzten auf den achten Platz der Tabelle in der 2. Bundesliga vorgerückt. Nach einer Punkteteilung in den Eingangs-Doppeln und ausgeglichenen Spielen in den Einzeln sollte eigentlich die Entscheidung in der Schlussrunde fallen. Die beiden letzten Partien gingen allerdings in den Entscheidungssatz: Svenja Koch verlor im fünften Satz (2:3) gegen Soraya Domdey, und Anne Sewöster gewann 3:2 gegen Anna-Marie Helbig und machte damit das 5:5 perfekt. Am Sonntag, 26. November, spielt Tostedt auswärts beim Tabellenzweiten TuS Uentrop.