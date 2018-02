Mühevoller Sieg der "Luchse"

HANDBALL: Gästeteam aus Kirchhof wehrte sich tapfer

Ratlose Gesichter über das Halbzeitergebnis von 15:15! Nach dem Seitenwechsel kamen die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 - Rosengarten besser ins Spiel und fuhren am Samstagabend einen 32:28-Heimsieg vor 350 Zuschauern in der Nordheidehalle gegen die SG Kirchhof 09 ein.Trotzdem blieb es für den Tabellenführer der 2. Bundesliga bis zum Ende eine Zitterpartie. Denn fünf Minuten vor Schluss hatten die Gäste auf 26:28 verkürzt. Danach machten Melissa Luschnat (3 Treffer) und Julia Herbst (1) den Heimsieg perfekt. "Ja, wir haben Fehler gemacht, aber die Mannschaft hat ihre Aufgabe erfüllt", analysierte Luchse-Trainerin Tanja Logvin nach dem Spiel. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.