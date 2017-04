Mühsamer Auswärtssieg für 08

Mit einem mühsamen Auswärtssieg hat der TSV Buchholz 08 den dritten Platz in der Fußball-Oberliga Hamburg gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Schneider siegte am Samstagnachmittag mit 2:1 (0:0) beim Tabellen-11. SV Curslack-Neuengamme. Der Gastgeber ging durch das Tor von Jan Hendrik Landau in der 60. Spielminute mit 1:0 in Führung. Dominik Fornfeist konnte mit seinem Treffer in der 72. Minute zum 1:1 ausgleichen. Den Siegtreffer zum 2:1 für Buchholz 08 erzielte Jakob Nordlohne in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3). Zeitgleich kassierte Nachbar Buxtehuder SV eine 1:4-Niederlage beim FC Türkiye. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.