Mühsames 32:31!

HANDBALL: Zweiligist Buchholz 08-Rosengarten verteidigt Tabellenführung

Die Handballfrauen der HL Buchholz 08-Rosengarten gewinnen mit Hängen und Würgen mit 32:31 (16:17)-Toren beim Tabellenvorletzten BSV Sachsen-Zwickau - bleiben damit weiter Spitzenreiter der 2. Bundesliga. Den Siegtreffer erzielte Paula Prior Sekunden vor Schluss. Top-Torschützin in dieser Partie war Johanna Heldmann, die auf insgesamt zehn Treffer kam. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.