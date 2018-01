Nachholspiel für TSV Buchholz 08

Sonntag, 21. Januar, ist für den Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 die Winterpause beendet. Zum Nachholspiel erwartet die Elf von Trainer Thorsten Schneider (Foto) den SV Rugenbergen an der Otto-Koch-Kampfbahn. Anpfiff ist um 14 Uhr.Mit zwei Neuzugängen im Team hat sich das Team das Ziel "Klassenverbleib" gesetzt. Wie soll das gelingen, bei den Baustellen, die noch offen sind? "Mit dem Bau des Kunstrasenplatezes haben wir tatsächlich noch nicht begonnen", scherzt Thorsten Schneider. Dann kommt aber promt seine Antwort: "Wir ein Wintertraining haben wir keinen geeigneten Platz, aber die Jungs haben sich während der Pause fit gemacht". Am vergangenen Wochenende kamen zwei Auswärtserfolge für das Selbstvertrauen hinzu: Platz zwei beim Hallenturnier in Tespe, und ein 14:1-Kantersieg beim FSV Harburg-Rönneburg (Kreisklasse). Übrigends: Die beiden Neuzugänge bei Buchholz 08 sind die beiden Offensiv-Spieler Ahmed Ali Abdurahman (18) vom FSV Harburg-Rönneburg, und Rückkehrer Milaim Buzhala (27) von Altona 93.Die Tabelle der Oberliga Hmb1.TuS Dassendorf (54 Punkte)2. FC Teutonia Hamburg (41)3. Niendorfer TSV (38)4. SC Victoria Hamburg (36)5. TSV Sasel (31)6. Wandsbeker TSV Concordia (30)7. SV Rugenbergen (27)8. FC Süderelbe (27)9. SV Curslack-Neuengamme (25)10. TuS Osdorf (24)11. HSV Barmbek-Uhlenhorst (24)12. Wedeler TSV (23)13. TSV Buchholz 08 (17)14. SC Condor (17)15. VfL Pinneberg (13)16. HSV III (13)17. VW Billstedt 04 (12)18. FC Türkiye (11)