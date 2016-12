Negativtrend hält an

HANDBALL: Erneute Heimniederlage für Rosengarten-Buchholz

Die Punkte sind wieder futsch. Die Handballfrauen der SGH Rosengarten- BW Buchholz haben ihr letztes Heimspiel des Jahres am Sonntagnachmittag sang und klanglos mit 22:29 (8:15) gegen TV Beyeröhde verloren und mussten damit ihren dritten Platz in der Tabelle der 2. Bundesliga wieder räumen.In der 14. Spielminute lag das Team von Trainer Steffen Birkner bereits mit 4:8 zurück, und agierte weiter kraftlos bis zum 8:15-Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel fand die Luchse-Abwehr nicht die nötige Stabilität und Beyeröhde führte zwei Minuten vor Schluss souverän mit 29:20 Toren. Am Ende war es Evelyn Schulz (insgesamt sechs Feldtore), die mit zwei Treffern in Folge etwas zur Ergebniskosmetik für den Gastgeber beitragen konnte. Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.