Neue Erkenntnisse für den SGH-Trainer

Zum Auftakt haben die Rosengarten- "Luchse" zwar auswärts mit 28:27 in Trier gewonnen, aber Trainer Steffen Birkner wusste auch, dass er etwas tun müsse, damit nach den Anreisestrapazen nach Trier wird Lockerheit in die Mannschaft einkehrt. "Damit die Köpfe für das Sonntagspiel wieder frei werden, haben alle Spielerinnen am Freitag frei, müssen aber noch einmal am Samstag zum Training kommen", sagt der Coach.Steffen Birkner möchte die Partie in Trier, in der seine Mannschaft von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen musste, schnell abhaken. "Wir haben nicht aktiv verteidigt. Es fehlten häufig auch die letzte konzentrierte Aktion undder letzte Schritt, um zu guten Aktionen zu gelangen." Das soll am Sonntag gegen Werder Bremen anders sein, auch wenn wir am Ende erschöpft aber glücklich über unseren ersten Sieg waren.Der Coach hofft, dass das Team in der Abwehrarbeit gerade an die zweite Halbzeit in Trier anknüpft. „Da haben wir ordentlich verteidigt, die Zweikämpfe deutlicher und früher angenommen. Vor allem ist im Positionsangriff Bewegung ohne Ball und Flexibilität gegen die Bremer 6:0-Deckung gefragt." Darauf wird SV-Trainer Patrice Giron mit Sicherheit vorbereitet sein. Birkner hat sich fest vorgenommen: "Wir müssen dieses Mal unsere Rückraumspielerinnen noch besser in Schussposition bringen müssen." Die Fans können sich am Sonntag auf 60 Minuten Vollgas-Handball freuen!