Neue Streckenrekorde in Jesteburg

LEICHTATHLETIK: Beim 29. Volkslauf waren insgesamt 521 Läuferinnen und Läufer am Start

Die zahlreichen Besucher bejubelten 521 Finisher beim 29. Volkslauf in Jesteburg. „Rund 200 Aktive weniger als in den Vorjahren – vermutlich wegen des veränderten Termins“, meint VfL-Mitorganisator Karl-Peter Schuster: „Dafür wurden aber vier Streckenrekorde aufgestellt, und neue Bestzeiten erzielt!“Die neuen Streckenrekorde wurden beim Mountainbike-Rennen über 7,5 Kilometer von Piet Loos (14:48 Minuten) von der RSG Nordheide bei den Jungen, und Sophie Beckedorf (20:19) vom Team PIRATE bei den Mädchen aufgestellt. Bestzeiten wurden beim Bike & Run der Männer, Frauen und Mixed erzielt.Auf dem Sportplatz in Jesteburg herrschte den ganzen Tag über eine prächtige Stimmung unter den Akteuren und Zuschauern. Auch die Leistungen haben gestimmt: Den Sieg im 20,5-Kilometerlauf sicherten sich Matthias Elwart (1:30:06 Std.) vom Team Erdinger Alkoholfrei, und Sonja Beerbaum (ohne Verein, 1:33:03) bei den Frauen.Den Lauf über 10,5 Kilometer gewann Tim Tomczak (39:03 Minuten) von der LG Nordheide. Schnellste Frau auf dieser Strecke war Christina Brockmann (51:41) aus Buchholz, die vor Birgit Rusche (52:19) vom gastgebenden VfL Jesteburg ins Ziel kam. Als Erster im Ziel beim 5,5-Kilometerlauf war Jan-Florian Kröger (18:12 Min.) von der LG Nordheide. Bei den Frauen siegte Carlotta Meyer-Ranke (21:20) vom HSV Stöckte.Die ersten 20 Früh-Anmelder wurden mit einem T-Shirt mit dem neuen Maskottchen belohnt, das den Namen „Rüsselrunner“ bekam. Diesen hat eine 16-köpfige Jury aus den zahlreich eingegangenen Namensvorschlägen ausgewählt. Die Veranstaltung haben u.a. unterstützt: Die Kreiszeitung WOCHENBLATT, Team Sports, Brands Fashion und Maack & Scheruhn.Alle Ergebnisse stehen im Internet unter: www.vfl-jesteburg.de und www.stgk.de