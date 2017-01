Neue Tanzkreise beim 1. TC Winsen

(cc). Der Tanz-Club Winsen bietet zwei neue Tanzkreise (Standard-, Latein- und Modetänze) für zehn Abende an. Die Erwachsenen beginnen am 11. Januar, die Jugendlichen am 17. Januar, jeweils in der Halle am Jahnplatz. Weitere Informationen gibt es bei Sportwartin Gisela Kühl, Telefon: 04171-72 324.