Neue Volkslaufserie beginnt in Winsen

(cc). Den Auftakt der Volkslaufserie im Landkreis Harburg, die seit 2011 als Sparkassen-Heidjer-Cup firmiert, beginnt traditionell am 1. Mai beim 33. Stadt- und Deichlauf in Winsen. Auf dem Programm stehen verschiedene Laufdistanzen von 800 Meter bis hin zu 21,1 Kilometer für Läuferinnen, Läufer, und Walker. Alle Laufstrecken führen vom Schlossplatz hinaus auf den Stöckter Deich. Erster Start ist um 9 Uhr. Nachmeldungen sind noch am Veranstaltungstag jeweils 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Weitere Informationen im Internet unter: www.tsvwinsen.de