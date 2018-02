Neuer Angriff auf 2. Tabellenrang

(cc). Das A-Team der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz, dass sich aktuell auf dem dritten Tabellenplatz in der 1. Bundesliga befindet, will beim Auswärtsturnier am Samstag, 3. März in Ludwigsburg, einen neuen Angriff auf Rang zwei starten. Die Tänzerinnen erneut im neuen Outfit in Rot, wie sie sich erst kürzlich beim Heimturnier präsentiert hatten.