Neuer Coach beim MTV

FUSSBALL: Tino Schulz ist der neue Trainer in Hanstedt

Der ehemalige Ashausen-Coach Tino Schulz ist zurück, und wird zum 1. Juli das Traineramt der Fußball-Elf (1. Kreisklasse) des MTV Hanstedt übernehmen. „Es ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, sagt Tino Schulz, der auch die Jugend im Herrenbereich integrieren soll, um jungen Spielern eine Plattform zu geben. Er tritt die Nachfolge von Peter Ehrhorn an, der am letzten Saison-Spieltag vom Vereinsvorsitzenden Carsten Bünger und Fußballobmann Ralf Meyke verabschiedet wurde. „ Peter hatte die erste Mannschaft im Herbst letzten Jahres auf einem Abstiegsplatz übernommen und wieder in das obere Tabellendrittel geführt. Er wird dem Verein weiterhin beratend zur Seite stehen“, lobte Carsten Bünger.