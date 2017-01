Neuer Trikotsponsor für Wild Farmers

(cc). Den Wild Farmers aus Dohren ist es gelungen, für ihr Baseballteam, das in der neuen Saison in der 1. Bundesliga spielen wird, einen neuen Trikotsponsor zu finden. Es ist die Firma Ankerkraut aus Jesteburg. „Neben der Logopräsenz auf den Trikots, freuen wir uns auch auf die Zusage der Gewürzexperten, dass es einen Spieltag geben wird, an dem die Jungs von Ankerkraut den Grill aufbauen und die Zuschauer kulinarisch verwöhnen werden“, berichtet Pressewartin Kirsten Dallmann. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ankerkraut und bedanken uns dafür bei Anne und Stefan Lemke“, sagt Spartenleiter Bernd Sievers.