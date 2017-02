Neues Laufangebot beim TSV Hittfeld

(cc). Der TSV Eintracht Hittfeld erweitert sein Laufangebot und bietet vom 2. März an für Anfänger und Wiedereinsteiger die Möglichkeit an, sich sportlich in einer Gruppe auf den 20. Hittfelder Volkslauf vorzubereiten. „Das Ziel sollte sein, am 13. Mai die 4,5 Kilometer lange Jedermannstrecke erfolgreich zu absolvieren“, sagt TSV-Mitorganisator Heiner Steeneck. Treffpunkt für das Lauftraining ist jeweils montags, 17.30 Uhr, und donnerstags, 16.30 Uhr (Wendehammer im Schulzentrum Peperdieksberg in Hittfeld). Informationen bei Heinz Marko, Telefon 0151/70 85 35 42 oder E-Mail volkslauf-hittfeld@gmx.de.