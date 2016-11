Neuzugang bei den Farmers

BASEBALL: Iwan Galkin verstärkt Erstligateam

Mit dem 25-jährigen Iwan Galkin wechselt ein Topspieler von den Berlin Sluggers zu den Dohren Wild Farmers (1. Baseball-Bundesliga). Nur ein Jahr spielte Galkin in seiner Heimatstadt Berlin – vorher war er zwei Jahre lang bei den Hamburg Stealers im Einsatz. „Es war halt immer ein Traum von mir, dass mit den befreundeten Jungs aus Dohren zusammen spiele“, sagte Iwan Galkin: „Jetzt ist die Chance gekommen. 1. Bundesliga ist immer wieder mal was Besonderes und dies habe ich jetzt nach dieser Saison in der 2.Bundesliga gemerkt. Man steckt mehr Zeit, Kraft und Konzentration in den Baseball rein, wenn man merkt und weiß, dass man es für ein Team macht, welches hinter einem steht und die gleichen Ambitionen anstrebt.“ Er hatte auch schon Erfahrungen in Australien sammeln können. „Da konnte ich sehr viel an Baseballmentalitäten mitnehmen und kann sagen, dass ich Baseball seitdem anders betrachte“, so der Neu-Farmer.