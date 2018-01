Neuzugang bei den Wild Farmers

(cc). Mit dem polnischen Nationalspieler Mateusz Szustek meldet der SV Dohren einen Neuzugang für das Baseballteam der Wild Farmers in der 1. Bundesliga. "Ich will weiter in Deutschland studieren, und plane auch länger hier zu bleiben", sagte Szustek´: "Als Baseballspieler möchte ich mich weiterentwickeln und den Wild Farmers helfen, so erfolgreich wie möglich zu sein."