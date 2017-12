Niederlagen für Tostedt und Hollenstedt

(cc). Die Handballfrauen des MTV Tostedt und TuS Jahn Hollenstedt kassierten am vergangenen Wochenende bittere Auswärtsniederlagen in der Oberliga Niedersachen. Aufsteiger Tostedt kam mit 21:36 (12:17) Toren beim Tabellenzweiten Hannoverscher SC unter die Räder, und Hollenstedt verlor deutlich mit 23:36 (14:21) beim Drittplatzierten HSG Badenstedt II. Während Hollenstedt schon in die Weihnachtspause gehen kann, muss Tostedt am Samstag, 16. Dezember, zum TuS Bergen (12.) reisen.