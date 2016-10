Niedersachsen-Derby am Sonntag

(cc). Handballfreunde können sich auf ein interessantes Niedersachsenderby freuen: Zum zweiten Heimspiel in der neuen Saison der 2. Bundesliga Frauen erwartet die SGH Rosengarten-BW Buchholz am Sonntag, 9. Oktober, 16 Uhr, den Aufsteiger Hannover-Badenstedt in der Nordheidehalle. „Das Überraschungsteam der ersten Spieltage“, sagt SGH-Trainer Steffen Birkner. Der Aufsteiger startete mit eim 35:23-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten und einem 30:29 beim TV Beyeröhde – verlor bislang nur gegen Mitaufsteiger Kurpfalz Bären (30:34). „Es wird ein intensives Spiel“, ist sich Birkner sicher.