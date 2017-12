Niklas Paffenholz bester Nord-Fechter

(cc). Bei der deutschen Meisterschaft „Allstar Deutschland Challenge“ im Degenfechten der Jugend B in Norderstedt sicherte sich Niklas Paffenholz (Blau-Weiss Buchholz) im Feld von insgesamt 65 Starter Platz 20, und sammelte damit 32 Zähler für die Rangliste. „Niklas war der beste Fechter aus Norddeutschland, und landete im jüngeren Jahrgang auf Platz fünf“, berichtet sein Trainer Mehmet Bilinir. Schon in den Vorrunden zeigte Niklas prima Leistungen und gewann drei von fünf Gefechten. Im 32-Ko-System verlor er am Ende knapp mit 8:10 gegen den späteren Finalisten.