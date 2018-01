Oberliga-Heimspiel für MTV Tostedt

(cc). Zum Heimspiel in der Handball-Oberliga der Frauen erwartet Aufsteiger MTV Tostedt am Sonntag, 14. Januar, 14 Uhr (Halle an der Schützenstraße) den MTV VJ Peine. Das Team aus Tostedt, das vor der Jahreswende überraschend mit 26:21 beim TuS Bergen gewann, steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz (14:10 Punkte). Peine ist Tabellenelfter (7:17).