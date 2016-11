Oberligastart für Rollstuhl-Basketballer

(cc). Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Rollstuhl-Basketballer von Blau-Weiss Buchholz in die neue Saison in der Oberliga Nord gestartet. Erst durften die Gastgeber über einen 39:38-Erfolg in der Nordheidehalle gegen den MTV Braunschweig jubeln, kassierten aber anschließend im zweiten Spiel eine deutliche 22:67-Niederlage gegen die SG Rostock-Stralsund.