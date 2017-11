Oddset-Pokal: Buchholz 08 könnte auf Oberliga-Überflieger Dassendorf treffen

Wenn die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 ihr Nachholspiel im Oddset-Pokal beim Kreisligisten Hetlingen (22. November, 19.30 Uhr) gewinnen, wartet im Viertelfinale ein ganz dicker Brocken: Der Sieger der Partie muss beim Oberliga-Spitzenreiter TuS Dassendorf antreten. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Hamburg. Dassendorf ist der Überflieger der Saison und hat bislang alle (!) 16 Liga-Partien gewonnen.Hier die anderen Viertelfinal-Paarungen: Eimsbütteler TV (Bezirksliga) – Teutonia 05 (Oberliga), Niendorfer TSV (Oberliga) – Altona 93 (Regionalliga) und VfL Lohbrügge (Landesliga) – Wedeler TSV (Oberliga). Die Viertelfinalrunde soll am Wochenende vom 8. bis 10. Dezember ausgespielt werden.