Platz drei - Buchholzer Lateinteam ganz stark!

Dass der dritte Platz vor zwei Wochen zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Bundesliga keine „Eintagsfliege“ war, bestätigte die A-Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz am vergangenen Samstag abend vor einer überwältigenden Kulisse in der Nordheidehalle. Mit grandiosen Tanz-Leistungen hat das Buchholzer A-Team mit seiner Choreographie "The Team" beim Heimturnier souverän im großen Finale erneut den dritten Platz geholt. Die Plätze eins und zwei gingen an die Teams von GGC Bremen, und der FG Bochum - 1. TSZ Velbert. Beide Mannschaften gehören zu den internationalen Spitzenformationen. Die Buchholzer Fans waren von ihrem Team absolut begeistert. Auch Blau-Weiss-Trainerin Franziska Becker triumphierte: "Die neue Choreographie sitzt mittlerweile perfekt und wurde von den Wertungsrichtern mit der Traumnote 3333333 belohnt". Dem fügte sie noch hinzu: „Wie toll uns die Fans heute unterstützt haben kann man kaum in Worte fassen". Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.Die Platzierungen:1. GGC Bremen A2. FG Bochum - 1. TSZ Velbert A3. Blau-Weiss Buchholz A4. GGC Bremen B5. TSG Backnang A6. FG Aachen - Düsseldorf A7. 1. TC Ludwigsburg A8. TSC Residenz Ludwigsburg A