Pokal-Aus für Buxtehude

HANDBALL: Titelverteidiger unterliegt Metzingen mit 25:26

Handball-Erstligist Buxtehuder SV (BSV) ist am Samstagabend vor 860 Zuschauern nach einer 25:26 (15:11)-Heimniederlage im Achtelfinale gegen Ligakonkurrenten TuS Metzingen aus dem DHB-Pokal ausgeschieden.Es war ein temporeiches und über weite Strecken hochklassiges Pokalspiel, in dem Lone Fischer sechzig Sekunden vor Schluss mit einem verworfenen Siebenmeter die Chance auf den Ausgleich vergab. „Beide Teams spielten auf Augenhöhe. Wir hatten aber auch unsere schwachen Phasen“, sagte ein sichtlich enttäuschter BSV-Trainer Dirk Leun nach dem Spiel. Erfolgreichste Werferinnen: Emily Bölk (7) für den BSV, sowie Marlene Zapf (6 Tore) für Metzingen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.