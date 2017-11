Pokal-Auslosung bringt Nordderby

(cc). Einen Sieg im DHB-Pokal der Frauen sind die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten vom Olymp Final4 (19./20. Mai) in der Stuttgarter Porsche Arena noch entfernt. Bei der Auslosung der vier Paarungen für das Viertelfinale, das am 13./14. Januar 2018 ausgetragen werden soll, wurde für die "Luchse" ein Traumlos aus dem Topf gefischt: Viertelfinalgegner für den einzig im Wettbewerb verbliebenen Zweitligisten wird der VfL Oldenburg (1. Bundesliga) sein. Das Spiel findet in der Buchholzer Nordheidehalle statt.