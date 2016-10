Pokalsiege für TCW-Tanzpaare

Mit glitzernden Trophäen im Gepäck kehrte die Tanzpaare des 1. TC Winsen (TCW) vom Holstenpokal-Turnier aus Lübeck zurück. Jean Frederic Westphal und Lena Keim sicherten sich in der Hauptgruppe über 18 Jahre den D-Pokal und zwei Silbermedaillen. Damit ist das Winsener Turnierpaar auch in die nächsthöhere C-Klasse der Hauptgruppe aufgestiegen. Ihre Vereinskameraden Thomas und Katrin Bressau holten in der Senioren III A-Klasse den Pokal und eine Silbermedaille. Jean Frederic Westphal und Lena Keim konnten am zweiten Turniertag weiter jubeln: Nach ihrem Aufstieg wurden sie in der C-Klasse auf Anhieb Zweiter.