Pokalspiel bei der HSG Seevetal

(cc). In der vierten Runde im Pokalwettbewerb erwarten die Handballer der HSG Seevetal am Samstag, 27. Januar, die HV Lüneburg II. Beginn: 17 Uhr (Halle in Meckelfeld). Am vergangenen Wochenende verteidigten die Seevetaler mit einem 32:13 (14:4)-Kantersieg gegen den VfL Westercelle ihre Tabellenführung in der Regionsoberliga. Bester Werfer: Kai Wendt (11 Tore).