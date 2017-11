Pokalspiel wurde neu angesetzt

(cc). Nachdem das Achtelfinalspiel im Wettbewerb um den Fußball-Oddset-Pokal zwischen dem Hetlinger MTV (Kreisligist) und dem TSV Buchholz 08 (Oberliga) wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfallen musste, wurde es kürzlich vom Hamburger Fußballverband auf den Mittwoch, 22. November, 19.30 Uhr in Hetlingen neu angesetzt. Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen im Oddset-Pokal findet bereits am Dienstag, 14. November, in Hamburg statt.