Pokalspiele in 64 Kreisverbänden

(cc). Die Auslosung der Spiele um den Krombacher-Fußballpokal findet am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, in der Stadthalle in Winsen statt. Was einst als kleine, regionale Aktion begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer überregionalen Veranstaltung im Amateursport entwickelt. Der Pokalwettbewerb findet mittlerweile in 64 Fußballkreisen und -bezirken statt. Aus dem niedersächsischen Fußballverband werden insgesamt 32 Mannschaften teilnehmen.