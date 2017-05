Probetraining bei den Hittfeld Sharks

(cc). Die Regionalligamannschaft der Basketball-Damen der Hittfeld Sharks (Haie) veranstaltet am Dienstag, 23.Mai und Donnerstag, 1. Juni, einen sogenannten Tryout zur neuen Saison 2017/18 in der 2. Regionallig Nord. Beginn ist an beiden Tagen in der Sporthalle an der Baererstr. 46 in Harburg um 20 Uhr. Anmeldungen sind an Headcoach Lars Mittwollen zu richten unter E-Mail: l.mittwollen@gmail.com