Quali für Weltreiterspiele

REITSPORT: Vielseitigkeits-Elite trifft sich vom 14. bis 17. Juni in Luhmühlen

In der kommenden Woche ist es soweit! Dann eröffnet Luhmühlen die Tore für nationale und internationale Gäste zu hochkarätigen Vielseitigkeitsturnieren. Pferdefreunde können sich vom 14. bis 17. Juni in Luhmühlen auf die Vier-Sterne (CCI****), die wieder die DHL präsentiert, und die Drei-Sterne-Prüfung Meßmer Trophy (CIC***) freuen, die zugleich Wertungsprüfung für die Deutsche Meisterschaft ist. Am Start sind die deutsche Vielseitigkeitselite und Top-Reiter aus zwölf weiteren Nationen.Das Reiterfest in Luhmühlen ist die wichtigste Qualifikation für die Weltreiterspiele, die vom 11. bis 23. September in Tyron in North Carolina in den USA stattfinden werden. Wie die Olympischen Spiele, werden die Weltreiterspiele nur alle vier Jahre ausgetragen. In der Vier-Sterne-Prüfung werden unter anderem Lokalmatador Andreas Dibowski, Marina Köhncke und Felix Etzel an den Start gehen. Auch Badminton-Siegerin Jonelle Price (Neuseeland) hat genannt. Den deutschen Weltklassereiter Andreas Dibowski aus Döhle bei Egestorf analysiert Bundestrainer Hans Melzer mit den Worten: "Das Paar Andreas Dibowskis und Lianero ist routiniert, schnell im Gelände und springt sehr gut. Mit Dibos Erfahrung ist dieses Pferd definitiv ein Kandidat für eine Top-Platzierung."Aus England reisen unter anderem die mit Olympischem Mannschaftssilber dekorierten Amazonen Kristina Cook, Nicola Wilson und Grand-Slam-Siegerin Pippa Funnell an. Nicola Wilson gewann schon Mannschaftsgold bei Welt- und Europameisterschaften. Im letzten Jahr hätte sich die Britin beinahe ihren Traum vom Vier-Sterne-Sieg in Luhmühlen erfüllt: mit Bulana rangierte sie nur 0,60 Punkte hinter Julia Krajewski auf dem zweiten Platz.Viele erfolgreiche deutsche Pferd-Reiter-Kombinationen haben in diesem Jahr den Drei-Sterne-Klassiker genannt. Im Rahmen dieser Prüfung wird in diesem Jahr erneut die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. „Ingrid Klimke, Julia Krajewski, Kai Rüder und Josefa Sommer reiten beispielsweise das CIC***, weil sie das Qualifikationsergebnis für die Weltmeisterschaft schon in der Tasche haben und auf dem Weg zur WM noch eine motivierende Prüfung unter Top-Bedingungen reiten wollen", erklärt der Bundestrainer.Die amtierende Europameisterin Ingrid Klimke wird in Luhmühlen ihr Erfolgspferd Horseware Hale Bob in der Drei-Sterne-Prüfung reiten: „Ich freue mich sehr auf die Tage in der Heide. Die besondere, traditionsreiche Atmosphäre dieses Turniers begeistert mich jedes Jahr aufs Neue", so die sympathische Reiterin. "Der Blick richtet sich auf die Weltreiterspiele im US-amerikanischen Tryon. Somit freuen wir uns sehr, dass wir einen der bekanntesten amerikanischen Vielseitigkeitsreiter und neuen Vorsitzenden des FEI Eventing Committees, David O’Connor, als Schirmherr für das Turnier gewinnen konnten", strahlt TGL-Geschäftsführerin Julia Otto.