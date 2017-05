„Rabenschwarzer Tag“ für Buchholz 08

FUSSBALL: Der Tabellendritte verliert 1:3 beim VfL Pinneberg

Die Fußballer des TSV Buchholz 08 haben die Chance, noch aus eigener Kraft Vizemeister der Oberliga Hamburg zu werden, verpatzt. Im Samstagspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Schneider mit 1:3 (0:3) beim VfL Pinneberg geschlagen geben. Das Fazit des Trainers: „Ein rabenschwarzer Tag für uns! Der Knackpunkt im Spiel lag schon in der 18. Minute.“ Erst in der 89. Minute gelang es dem Buchholzer Kapitän Arne Gillich durch `nen verwandelten Strafstoß nach einem Foul an ihm selbst, den Anschlusstreffer zum 1:3 zu erzielen. Das war auch der Endstand. „Das war nichts“, brachte es 08-Manager Simon Beecken auf den Punkt. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.